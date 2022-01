Quick-Step Alpha Vinyl, Fabio Jakobsen: “Mi è tornato il sorriso"

20-01-2022 16:02

Dopo il terribile incidente capitatogli al Giro di Polonia 2020 dove aveva anche rischiato di perdere la vita, lo scorso anno, Fabio Jakobsen è tornato in sella alla sua bici per cercare di tornare protagonista.

I risultati ottenuti sono stati buoni, considerando che il 2021 è stato un pò vissuto come l’anno della rinascita. Il suo ritorno alle competizioni lo ha visto presente al Giro di Turchia, pur con quale titubanza, poi ha riassaporato la vittoria al Giro di Vallonia e successivamente la grande conferma con la vittoria di tre tappe e della maglia verde alla Vuelta a España.

Adesso il classe 1996 è impaziente di tornare a correre alla Volta Valenciana, per un 2022 che dovrebbe prevedere anche l’esordio al Tour de France.

“È un nuovo anno e sono contento di cominciarlo come membro di questa squadra – ha dichiarato il nativo di Gorinchem – Mi sento di nuovo normale, parte di questo gruppo. Mi è tornato il sorriso e sono felice di essere dove mi trovo a questo punto. Non vede l’ora di lottare ancora con i compagni per altre vittorie del Wolfpack. Voglio vederli vincere di nuovo, sentire ottime sensazioni e, naturalmente, vincere un paio di gare io stesso. Tutto sta andando bene e non vedo l’ora che arrivi la mia prima gara a Valencia. Mi piace correre qua, due anni fa ho vinto una tappa e spero di partire bene anche quest’anno”.

