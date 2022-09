Quintana contro la squalifica al Tour: annunciato il ricorso al TAS

01-09-2022 12:31

Nairo Quintana si sente innocente e per dimostrarlo ha deciso di ricorrere alle vie legali contro la squalifica comminatagli al Tour de France per la positività al Tramadol, una sostanza che ad oggi non è considerata doping a tutti gli effetti ma che l’UCI ha comunque inserito nella lista di prodotti vietati per i suoi effetti collaterali.

Facendo leva su questa strana e particolare situazione, gli avvocati del colombiano hanno deciso di appellarsi al TAS di Losanna.

“Vogliamo chiarire una cosa: questo non è un caso di doping, inteso come uso di sostanze proibite per imbrogliare o migliorare il risultato. Il nostro portacolori non è stato sospeso; anzi, è stato lui, convinto di essere innocente, a rinunciare alla Vuelta per difendersi” hanno detto i legali del corridore dell’Arkea Samsic, il quale però dovrà attendere abbastanza prima che il Tribunale si pronunci visto che il collegio arbitrale e la data per l’udienza devono ancora essere definiti.