Rafa Benitez commenta il mercato delle big italiane

11-08-2022 18:13

La Gazzetta dello Sport ha proposto un’intervista con Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli. Vi proponiamo un estratto delle parole del tecnico iberico in merito alle operazioni di mercato che han visto protagonisti i club italiani.

“Sono arrivati tanti calciatori poco conosciuti in ambito internazionale ma che considero ottimi. Dybala, Pogba e Lukaku sono i colpi più eclatanti, ho apprezzato molto gli altri innesti della Juve, Di Maria e Bremer. Attenzione a Lookman dell’Atalanta: potrebbe essere una piacevole sorpresa. I ritorni di Pogba e Lukaku? È la dimostrazione che il calcio italiano ha ancora appeal e potenziale per attrarre campioni persino dalla Premier, che resta la lega di riferimento. Nello specifico è un ottimo segnale per tutto il movimento”.

