Mondiali di nuoto 2023, i telecronisti Rai nella bufera per commenti sessisti: aperta una procedura disciplinare

Delle frasi forse dette pensando di essere fuori onda rischiano di mettere nei guai due telecronisti della Rai: il giornalista Lorenzo Leonarduzzi ed il commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi impegnati nella copertura dei Mondiali di Nuoto di Fukuoka.

Mondiali di nuoto, le frasi su RaiPlay scatenano la polemica

La denuncia di quanto avvenuto sul canale Ray Play 2 nel corso della finale del sincro femminile dai 3 metri ai Mondiali di nuoto di Fukuoka ha scatenato una vera e propria polemica. I due commentatori della Rai, forse pensavano di essere fuori onda e in attesa di essere in diretta sul canale principale, quando un utente ha ascoltato una serie di commenti stereotipati e sessisti.

L’utente non si è limitati a riportarli sui social ma ha fatto una segnalazione alla Rai riportando quanto avvenuto nella mattinata di oggi.

Commenti razzisti: la segnalazione via mail da parte di un utente

Nella mail inviata dall’utente si legge che Leonarduzzi e Mazzocchi “si sono lasciati andare ad una serie di commenti sessisti e stereotipati vergognosi sia nei momenti precedenti all’inizio della gara sia nel corso della prima rotazione degli obbligatori”.

Tra le espressioni che ho udito trascrivo quasi pedissequamente: “Fuma bene, fuma sano, fuma solo pakistano”, “Le olandesi sono grosse, come la nostra Vittorioso. Ma tanto a letto sono tutte uguali”. E ancora: “Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa, come si suona l’arpa? La si…? La si tocca? La si pizzica. Si la Do. E’ questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne soltanto tre”. Inoltre come se non bastasse anche commenti razzisti nei confronti dei cinesi: “Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo”.

La Rai prende posizione: procedura disciplinare contro i due telecronisti

La Rai stavolta ha deciso di agire con la massima velocità ed ha avviato una procedura disciplinare nei confronti del giornalista Lorenzo Leonarduzzi e del commentatore Massimiliano Mazzucchi. Dura la reprimenda dell’amministratore delegato Roberto Sergio: “Un giornalista del servizio pubblico non può giustificarsi relegando a “battuta da bar” quanto andato in onda. Ho dato mandato di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista ed il commentatore”.

Da domani le telecronache delle gare dei tuffi ai Mondiali di nuoto di Fukuoka saranno curate da Nicola Sangiorgio.

Rai, i social non perdonano: “Tanto non succederà nulla”

L’utente che ha deciso di scrivere alla Rai per riportare quanto avvenuto, ha deciso anche di pubblicare l’intero contenuto della mail sui propri canali social, scatenando una forte indignazione: “Hai fatto benissimo, ma sono cinica se dico che non faranno assolutamente nulla in merito? Che schifo”, il commento di Daniela. Mentre Alessandro scrive: “Questi commenti sono disgustosi senza contare il fatto che Leonarduzzi non sa nulla di tuffi ed è stato messo lì a caso”.

Leonarduzzi nei guai già nel 2020: altra battuta sessista

Non è la prima volta che Lorenzo Leonarduzzi si trova coinvolto in una polemica del genere. Il precedente risale al dicembre del 2020 quando nel corso del commento del rally di Monza, e facendo riferimento al pilota estone Ott Tanak, il commentatore Rai si era lasciato andare ad una battuta di dubbio gusto: “Donna nanak tutta Nanak”. In quel caso arrivarono le scuse e la faccenda è stata chiusa lì. Forse con la recidiva potrebbe avvenire qualcosa anche in Rai.