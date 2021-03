Ranieri: "Non meritavamo la sconfitta"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna: “Fino al 3-1 loro eravamo stati noi più pericolosi, quindi oggi ci stava anche un pareggio a mio parere. Siamo stati ingenui in difesa, è un peccato perché non meritavamo la sconfitta”.

“Abbiamo avuto due belle occasioni con Janckto e Damsgaaard anche verso la fine, quindi non ci è mancata la freschezza. Abbiamo lottato con volontà fino alla fine della gara e di questo sono contento”.

“Ventinove tiri in porta? A volte gira male… Basta vedere come abbiamo preso i due gol. Un demerito è quando non si tira in porta, oggi invece dovevamo essere più lucidi e più sereni, ma ci siamo sempre arrivati a tirare, quindi peccato”.

OMNISPORT | 14-03-2021 15:41