04-10-2022 16:53

Forse Stankovic, forse De Rossi, ma di certo non sarà Claudio Ranieri il “nuovo” allenatore della Sampdoria. Il tecnico romano ha voluto fare una serie di precisazioni a microfoni della Gazzatta della Sport spiegando il perché non è voluto entrare in questa trattativa che avrebbe potuto portarlo nuovamente dalle parti di Genova.

“Ho allenato la Samp dall’ottobre 2019 alla fine della stagione 20/21 e quell’estate, quando le nostre strade si divisero, si parlò di mancato accordo economico, non è così perché in realtà ci furono delle divergenze con la società, sarei rimasto volentieri e altrettanto volentieri sarei tornato oggi ma la proprietà è la medesima e non è cambiato granchè”. “Spiace per i ragazzi e per i tifosi – prosegue l’allenatore – avrebbero voluto tornassi e sono convinto che avremmo anche potuto far bene, ma non posso farlo perché sono una persona coerente”.