Ravezzani, bordata social a Wanda Nara

In casa Inter è un momento di transizione. Dei tanti colpi annunciati qualcuno è arrivato e piano piano si stanno concretizzando quelli che erano gli obiettivi di mercato. Sensi e Lazaro sono finalmente nerazzurri ma per i pezzi da novanta ci sarà ancora da attendere un po’. Come ogni estate che si rispetti però non potevano mancare i colpi di scena e i gialli a sorpresa, così mentre il mercato in entrata sembra essere quello più interessante arrivano importanti novità anche da quello in uscita.

Wanda, che errore – Tutto ruota attorno alla cessione di Mauro Icardi. Si è parlato nelle ultime ore del contatto fra Wanda Nara e Paratici con i tifosi nerazzurri che ovviamente non hanno gradito, ma la moglie del bomber nerazzurro ha ricevuto parecchie critiche anche dagli addetti ai lavori. Fabio Ravezzani ad esempio in un tweet al veleno ha sottolineato la strategia errata dell’argentina scrivendo: “L’ultimo autogol di Wanda è la storia appena pubblicata in cui si vanta di aver fatto del marito uno dei calciatori più pagatati della serie A. Temo non ci sia più alcuna speranza di resipiscenza”. Insomma i social per rispondere a un errore social.

All in sul belga – Icardi non va quindi considerato per la prossima stagione, con il club nerazzurro che punta tutto sul bomber belga Lukaku. Il Manchester United chiede 70 milioni, l’Inter accetta la valutazione ma con la formula del prestito biennale. I soldi da dove possono arrivare? Appunto dalla cessione di Icardi ma anche da quella di Nainggolan che ha la possibilità di andare a giocare in Cina.

SPORTEVAI | 04-07-2019 10:34