Ravezzani fa infuriare gli juventini: Prima involuto poi umiliato

Il primo choc per lui è stato vedere Ramsey spingere in rete un pallone che già ballonzolava sulla linea e sarebbe entrato lo stesso (il gallese nel dopo-partita si è scusato per “l’affronto”). Il secondo essere sostituito a risultato ancora apertissimo. Per Cristiano Ronaldo è stata una serata agrodolce in Champions. Sarri si è affrettato a dire dopo il successo con la Lokomotiv Mosca che il portoghese aveva un problema fisico e che la sostituzione era dovuta solo a questo.

LA SPIEGAZIONE – Il tecnico della Juve ha detto: ” Da qualche giorno ha un disordine al ginocchio che compensa e gli si affatica un adduttore con facilità. Già alla fine del primo tempo era nervoso perché l’adduttore gli stava creando dei problemi. Poi ho visto che su un’accelerazione ha fatto un movimento che non mi piaceva e ho avuto paura che si facesse veramente male e allora ho deciso di toglierlo”.

L’INTERPRETAZIONE – Per Fabio Ravezzani però non solo la Juve ha giocato male ma anche lo stesso Cr7 sta attraversando un periodo di involuzione. Il giornalista di TeleLombardia parla anche di umiliazione per la sostituzione.

IL TWEET – Su twitter Ravezzani scrive: “Juve brutta e lenta. Il gioco non cresce e vince solo grazie a una sontuosa azione personale di D Costa. Cr7 sempre involuto e subisce l’umiliazione di essere sostituito nella competizione cui tiene di più. Umiliato perché lui è convinto di giocarsi il Pallone d’oro in queste partite internazionali”.

LE REAZIONI – Sono furibonde le reazioni dei tifosi della Juve: “CR7 è involuto perché ha un problema al ginocchio dalla scorsa settimana, l’ha detto Sarri” o anche: “Umiliazione? Juve brutta e lenta ? Sola squadra imbattuta in Europa, migliore difesa in italia, qualificata per gli ottavi con due turni di anticipo.. Immagina quando la Juventus sarà bella e veloce”.

IL CORO – Fioccano commenti unidirezionali: “Direttore mi scusi, ma non definirei umiliante venire sostituiti, sarebbe poco rispettoso anche per chi subentra…” o anche: “Tra l’altro Cr7 è stato sostituito per paura di infortunio, e l’azione corale del gol di Costa dimostra che gli schemi, piano piano, si assimilano”, oppure: “Addirittura umiliazione? Dopo aver segnato, e vedersi un missile parato dal portiere?”.

I PARERI – Tutti i fan bianconeri sono compatti nel contestare la versione di Ravezzani: “Involuto? Ha praticamente segnato il primo gol, soltanto un miracolo del portiere avversario ha impedito una quasi doppietta. Esce a 10 minuti dalla fine e la Juve vince lo stesso. Francamente mi sembra una versione dei fatti un po’ sui generis”, oppure: “Pure Messi viene sostituito. Umiliazione?”.

FUORI DAL CORO – C’è chi però infine scrive “Bisogna onestamente dire, che tra lui e Higuain, meritava più lui di essere cambiato (in fondo un momento no può capitare anche a lui); oltretutto mossa azzeccata da Sarri, visto che Pipita poi a fatto un assist preziosissimo”.

SPORTEVAI | 07-11-2019 10:07