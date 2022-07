Real Madrid, Ancelotti: "Non acquisteremo nessun altro"

14-07-2022 23:55

Quest’estate al Real Madrid non arriverà più nessuno. Questo il pensiero di Carlo Ancelotti , che ha parlato per la prima volta dall’inizio del ritiro estivo del club campione d’Europa: “Non acquisteremo nessun altro giocatore, va bene così – ha detto -. Abbiamo già molte opzioni in attacco. Benzema è il migliore”.

“Lì davanti potremmo anche testare Hazard . Poi i nuovi porteranno qualità: Rüdiger è un grande difensore centrale, che può giocare in diverse posizioni, così come Tchouameni a centrocampo – ha aggiunto -. Entrambi sono arrivati ​​oggi e avranno bisogno di tempo per adattarsi, ma non tanto perché hanno molta qualità”.