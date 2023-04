Real Madrid, arriva un'offerta pazzesca per Modric

L'Arabia Saudita vuole il Pallone d'Oro 2018. Proposta da 50 milioni per due stagioni.

21-04-2023 09:08

Ancora oggi, nonostante sia vicino alle 38 primavere, Modric è una delle colonne del Real Madrid. Il tecnico dei blancos Ancelotti lo considera un uomo chiave del suo scacchiere, tanto che, come accaduto con Kroos, starebbe spingendo per un suo rinnovo di contratto al termine della stagione in corso.

Tuttavia, Modric avrebbe un’altra proposta sul tavolo, decisamente importante a livello economico. L’Arabia Saudita sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Secondo AS, sarebbe pronta un’offerta monster per il Pallone d’Oro 2018, pari a 25 milioni di euro (netti a stagione). La proposta sarebbe biennale, quindi pari a 50 milioni di euro totali. Da capire cosa vorrà fare Modric che, più volte, ha detto di voler proseguire la sua avventura con il Real Madrid.