Il Real Madrid prepara il colpo a sorpresa dalla Serie A

Prima i festeggiamenti per la conquista della Liga numero 34 della storia, poi l’annuncio che gela i sogni dei tifosi, che vogliono tornare a primeggiare in Europa.

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez non poteva essere più chiaro nell’anticipare le linee guida del prossimo mercato del club: “La situazione è pessima. Non ci saranno grandi acquisti questa estate”.

Insomma, la crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus è destinata ad avere un impatto fortissimo anche sui club più ricchi e blasonati del mondo, che non potranno permettersi di portare a termine operazioni costose.

Il Real è comunque pronto a realizzare almeno un colpo ad effetto, nel ruolo di vice Benzema, ora occupato dal deludente Luka Jovic, o magari a centrocampo. A tal proposito, ‘Don Balon’ riporta una notizia clamorosa: i campioni di Spagna sarebbero pronti a rituffarsi su Christian Eriksen, obiettivo in numerose sessioni di mercato del recente passato.

Il danese non si è ambientato all’Inter e sembrerebbe caldeggiare l’ipotesi Madrid. Trattativa non semplice da imbastire, ma il Real sarebbe disposto per il momento solo al prestito, magari biennale, che permetterebbe all’Inter di liberarsi dell’elevato ingaggio dell’ex Tottenham.

Per il resto i grandi sogni, da Robert Lewandowski a Julian Mbappé, sembrano destinati a restare tali, almeno per la prossima stagione e del resto il rendimento di Benzema rende non necessario l’acquisto di un centravanti di primo livello.

Per arrivare all’obiettivo, servirà fare cassa, perchè anche in casa Real può capitare di dover autofinanziare il mercato. Pochi acquisti e tante cessioni sembra quindi essere il titolo del prossimo mercato del Real, con tutte le conseguenze del caso per gli altri top club europei, pronti a tuffarsi sugli esuberi della Casa Blanca.

Nonostante l’annata deludente tra i partenti non ci sarà Eden Hazard. Tra i tanti destinati ai saluti, invece, oltre allo stesso Jovic, obiettivo del Milan, figurano Lucas Vazquez, che interessa al Napoli per il dopo Callejon, ma anche Nacho e Mariano Diaz, obiettivi di vecchia data della Roma.

Quanto a Marcelo, l’interesse della Juventus non è mai scemato, ma l’esterno brasiliano è reduce da una stagione con tanti infortuni e poche presenze. A Madrid dal gennaio 2007, Marcelo, classe ’88, potrebbe essere pronto per una nuova avventura: in Europa o nel natio Brasile?



