Real Madrid, Marcelo rischia una squalifica pesante

Il brasiliano Marcelo è stato espulso nel primo supplementare della sfida vinta dal Real Madrid per 2-1 sull’Elche in Copa del Rey. La situazione del laterale preoccupa non poco dalle parti della casa Blanca a causa del referto dell’arbitro a fine gara: “Al 102′ minuto, il giocatore Vieira Da Silva Junior, Marcelo, è stato espulso per il seguente motivo: ha fermato un’evidente occasione da rete con un fallo. Dopo la sanzione, si è rivolto al direttore di gara con l’espressione Eres muy malo”.

Eres muy male può essere intesa sia in termini di “cattivo”, “ingiusto”, ma anche nel senso di “molto scarso, incompetente”. Come si legge su TMW, “un episodio simile accadde nel 2019 a Ousmane Dembélé, che fu squalificato per due turni dopo aver pronunciato le stesse parole nei confronti di Mateu Lahoz”.

In questo caso i turni di squalifica potrebbero essere addirittura 3: uno per l’espulsione e due per la frase rivolta al direttore di gara.

