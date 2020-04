Real Madrid, Modric resterà fino al 2021

Come riportato da AS, il futuro di Modric sarà ancora a Madrid. Il croato, 34 anni, andrà a scadenza di contratto (giugno 2021) con la maglia del Real Madrid. Nessuna cessione in vista, nonostante le tante voci di club interessate al Pallone d’Oro 2018 (è stato accostato anche all’Inter).

Zidane conta su Modric (l’ha impiegato molto in questa stagione) e avrebbe dato il suo ok a trattenerlo. Considerato un leader dello spogliatoio, è approdato al Real Madrid nel lontano 2012 (voluto da Mourinho e costato “solo” 30 milioni di euro).

SPORTAL.IT | 02-04-2020 07:48