Bayer Leverkusen-Roma, incidente diplomatico: il post sul web fa infuriare i tifosi giallorossi

Sul suo sito ufficiale il club tedesco ha già pubblicato le indicazioni per l’acquisto dei biglietti per la finale: una mancanza di rispetto secondo i supporter romanisti

C’è una semifinale di ritorno da giocare, ma il Bayer Leverkusen sembra davvero sentirsi già in finale di Europa League: così i tifosi della Roma hanno interpretato il post del club tedesco, che sul suo sito ufficiale ha già fornito indicazioni ai propri supporter sull’acquisto dei biglietti per l’ultimo atto della competizione, in programma a Dublino. Una mancanza di rispetto che i romanisti non hanno ben digerito.

Europa League, il Bayer Leverkusen ospita la Roma

Il Bayer Leverkusen ha senza dubbio un piede in finale di Europa League, grazie al successo per 2-0 ottenuto nella semifinale di andata all’Olimpico contro la Roma, ma ritenere la qualificazione come già ottenuta può risultare eccessivo: c’è ancora il ritorno da disputare, domani sera alla BayArena. Eppure, a giudicare da quanto pubblicato sul suo sito, il club tedesco sembra ritenere scontato l’accesso alla finale.

Europa League, il Bayer pubblica le info per i biglietti della finale

Stamattina, infatti, il sito ufficiale del Bayer Leverkusen ha pubblicato un articolo con tutte le indicazioni e i link per l’acquisto dei biglietti per la finale di Europa League in programma a Dublino il 22 maggio. La volontà era probabilmente quella di aiutare i propri tifosi ad acquistare i ticket, suggerendo loro di muoversi in anticipo. Tuttavia il post del Bayer non è stato ben digerito dai tifosi della Roma, che l’hanno interpretato come una mancanza di rispetto.

Europa League, la rabbia dei romanisti contro il Bayer Leverkusen

È vero che la Roma deve recuperare due gol in casa dei nuovi campioni di Germania, ma dare per scontato che non ci riuscirà non è sembrato carino ai tifosi giallorossi. “Sapete come se dice a Roma? ‘Chi se loda se sbroda’”, commenta Alisa su X, ammonendo il club delle aspirine. “Spero vivamente che il triplete vi resti di traverso”, aggiunge Seven, ricordando come il Bayer, dopo la Bundesliga, abbia la possibilità anche di vincere la Coppa di Germania.

“Se esiste il karma domani vi fa uscire”, aggiunge Piera. Altri romanisti, invece, ricorrono alle più classiche delle gufate: “Complimenti ragazzi! Il 22 maggio sarà un tripudio di bandiere rossonere, la coppa è già vostra”, scrive Maxrr. “L’Europa League è già vostra!”, il commento di Vale.