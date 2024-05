Europa League, Atalanta-Marsiglia: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Scatta il conto alla rovescia per la semifinale di ritorno tra gli orobici e i francesi: tutto ciò che c'è da sapere sul match

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Secondo e ultimo atto della semifinale di Europa League tra Atalanta e Marsiglia. La formazione di Gasperini ospiterà i francesi al Gewiss Stadium giovedì 9 maggio, con calcio d’inizio fissato alle 21. Si ripartirà dall’1-1 maturato al Velodrome, con Mbemba che ha risposto al vantaggio iniziale di Scamacca. Chi avrà la meglio in quest’incontro accederà alla finalissima di Dublino dove incontrerà la vincente tra Roma e Bayer Leverkusen.

Atalanta-Marsiglia, dove vedere in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Marsiglia, valida per la semifinale di ritorno di Europa League, sarà trasmessa sia su DAZN, sia sui canali Sky Sport: in entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Calcio d’inizio previsto giovedì 9 maggio alle 21. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, NOW e DAZN, con le rispettive applicazioni scaricabili su pc, smartphone e tablet, sempre previo abbonamento. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale anche qui su Virgilio Sport.

Semifinale Europa League 2023/24: Atalanta-Marsiglia

Atalanta-Marsiglia Data e orario: giovedì 9 maggio ore 21

giovedì 9 maggio ore 21 Diretta tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

SEGUI LA DIRETTA LIVE SU DAZN

La probabile formazione dell’Atalanta

L’Atalanta arriva al secondo atto della semifinale di Europa League contro il Marsiglia dopo l’importante vittoria in campionato contro la Salernitana che gli ha permesso di agganciare la Roma al quinto posto e di avvicinarsi dunque all’obiettivo Champions per la prossima stagione. Per la sfida contro i francesi, Gasperini potrà contare sui titolari dopo l’ampio turnover effettuato nel match di Serie A contro i granata. Di seguito, la probabile formazione:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

La probabile formazione del Marsiglia

Il Marsiglia, dall’arrivo di Gasset in panchina al posto di Rino Gattuso, ha mostrato un netto miglioramento in materia di risultati. Di fatto, i francesi questo weekend non sono scesi in campo, dunque avendo maggior tempo a disposizione per preparare al meglio la sfida contro l’Atalanta. L’allenatore dei francesi, per la sfida contro gli orobici, potrà contare su Gigot, assente all’andata per squalifica. Ecco la probabile formazione:

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset.

Atalanta-Marsiglia, la designazione arbitrale

A dirigere la sfida tra Atalanta e Marsiglia sarà l’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Angel Nevado, insieme al IV Ufficiale Mykola Balakin. Al VAR ci saranno Juan Martinez Munuera e Alejandro Hernandez.

SEGUI LA DIRETTA LIVE SU DAZN