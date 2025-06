MotoGP diretta Sprint GP Aragon LIVE: Marc Marquez favoritissimo dalla pole, poi Alex, Morbidelli e Bagnaia

Cronaca in diretta

COME SONO ANDATE LE QUALIFICHE - Per adesso è stato un dominio di Marc Marquez tra prequalifiche e qualifiche in questo week end in Aragona. Marc Marquez conferma di fare un altro sport rispetto a tutta la concorrenza nel Motomondiale 2025, fratello incluso. Il Cabroncito si è preso la pole col nuovo record della pista col tempo di 1'45''704 grazie a un terzo intermedio mostruoso. Alle sue spalle c'è Alex, 2° con un ritardo di +0''260 dal leader assoluto del Mondiale, ma il vero capolavoro di giornata lo firma un redivivo Franco Morbidelli. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team sogna fino all'ultimo la pole, pagando dazio soltanto nel T4 dell'ultimo tentativo dopo aver praticamente bissato i tempi fatti registrare da Marquez negli altri tre intermedi. Morbidelli sarà la sorpresa in questo week end?

C’è un solo favorito. Marc Marquez parte dalla pole position nella Sprint Race del GP di Aragon ottava prova deel Mondiale MotoGP che torna in Spagna per la seconda volta. In prima fila con lui il fratello Alex e a sorpresa Morbidelli davanti a Bagnaia quarto. La classifica piloti è attualmente così composta:

Marc Marquez (196 pt.) Alex Marquez (172 pt.) Pecco Bagnaia (124 pt.) Franco Morbidelli (98 pt.) Johann Zarco (97 pt.)

Pole con record per Marc Marquez nel Gran Premio di Aragon. Il fratello Alex si è dovuto accontentare del secondo posto. In prima fila di prepotenza un gran Franco Morbidelli con la Ducati VR46 nonostante tutti gli acciacchi. Pecco Bagnaia riesce ad agguantare la seconda fila col quarto tempo a completare il poker Ducati, in seconda fila con le Ktm di Acosta e Binder. Completano la top ten l’altra Gresini di Aledeguer, la Ktm di Vinales, la Yamaha di Quartararo che non è riuscito a ripetere le ultime tre pole di fila, e Di Giannantonio con la VR46.

La Gara Sprint del Gran Premio di Aragona si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 7 giugno 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:45.704

Ducati 2. Alex Marquez 1:45.964

Ducati 3. Franco Morbidelli 1:45.984

Ducati 2ª fila 4. Francesco Bagnaia 1:46.307

Ducati 5. Pedro Acosta 1:46.321

KTM 6. Brad Binder 1:46.333

KTM 3ª fila 7. Fermin Aldeguer 1:46.360

Ducati 8. Maverick Viñales 1:46.434

KTM 9. Fabio Quartararo 1:46.441

Yamaha 4ª fila 10. Fabio Di Giannantonio 1:46.703

Ducati 11. Joan Mir 1:46.773

Honda 12. Johann Zarco 1:46.775

Honda 5ª fila 13. Raul Fernandez 1:46.711

Aprilia 14. Jack Miller 1:46.737

Yamaha 15. Alex Rins 1:46.764

Yamaha 6ª fila 16. Miguel Oliveira 1:47.394

Yamaha 17. Enea Bastianini 1:47.453

KTM 18. Augusto Fernandez 1:47.474

Yamaha 7ª fila 19. Lorenzo Savadori 1:47.620

Aprilia 20. Marco Bezzecchi 1:47.684

Aprilia 21. Somkiat Chantra 1:48.284

Honda