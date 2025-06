Musetti-Alcaraz semifinale Roland Garros 2025, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Lo spagnolo si scontra con l'azzurro per la terza volta da inizio stagione e sempre sulla terra battuta: sarà ancora una semifinale a tratti forti

L’altra faccia di questo venerdì 6 giugno 2025 sarà la semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, che ha vinto il titolo dell’edizione 2024 del Roland Garros in una finale memorabile e che potrebbe diventare un unicum nel panorama della storia tennistica azzurra. Il programma dell’organizzazione ha stabilito anche l’orario della prima delle due semifinali che si disputeranno sul Philippe-Chatrier.

Dopo la finale conquistata agli Internazionali d’Italia, Alcaraz alza l’asticella per tentare un bis sulla sua terra battuta ma stavolta avrà contro uno specialista che oltre a vantare un rovescio “classico” sa sfruttare al meglio le caratteristiche di questo campo.

Quando gioca Musetti contro Alcaraz in semifinale

Musetti continua a dimostrare, partita dopo partita, il suo valore sulla terra approcciando la semifinale contro Carlos Alcaraz con la necessaria convinzione contro il giocatore considerato migliore, ad oggi, su questa superficie.

Nel 2024 come già ricordato, Sinner fu protagonista di una sfida incredibile e tra le più animate sul piano tecnico contro lo spagnolo, in una partita che è già un grande classico e non solo sulla terra rossa della loro generazione di pro.

Di certo sul campo Philippe Chatrier andrà in scena la prima semi in programma dall’altissimo livello tecnico, grazie alle variazioni e alla fantasia di entrambi che hanno donato emozioni, colpi, inventiva a Parigi. D’altronde così è stato anche a Montecarlo quando Carlos ebbe la meglio su Lorenzo nella finalissima per non parlare degli Internazionali di Roma.

Archiviate le polemiche per il nostro Musetti, reduce da una controversa questione arbitrale e di regolamento, arriva il momento della grande opportunità per il toscano entrato di diritto nella Top 10.

Riassumendo, ecco le principali informazioni sull’incontro:

Partita: Musetti-Alcaraz

Data: 6 giugno 2025

Orario: 14:30

Competizione: Roland Garros

Diretta tv: Eurosport, Sky, DAZN

Streaming: Sky, Sky Go, NOW, DAZN

Dove vederla in tv e streaming

Per quanti desiderassero seguire live Musetti-Alcaraz in diretta televisiva, la semifinale è in programma su Eurosport. Ciò significa che gli appassionati potranno seguire sia su Sky, canale 210 o 211, oppure su DAZN.

Per quanti abbiano sottoscritto l’abbonamento, si potrà seguire in streaming su Now la partita oppure collegarsi tramite app su smart tv o smartphone e altri device per seguirla in diretta live ricorrendo a Sky Go o scegliendo DAZN.

I precedenti

Per quel che riguarda i precedenti, non c’è molto da interpretare: sui 6 incontri da pro, Alcaraz ha vinto ben 5 volte lasciando a Lorenzo un solo match a suo favore risalente al 2022, finale di Amburgo.

Il bilancio delle vittorie dunque risulta eloquente con cinque successi per lo spagnolo contro l’unico dell’azzurro, risalente però a ben due anni fa. Gli altri cinque si sono susseguiti dal 2022 al 2024 e tutti sulla terra battuta, dove Musetti nulla ha potuto contro Alcaraz.

Di seguito, tutti i precedenti a livello ATP tra Alcaraz e Musetti:

2022 – Amburgo, Finale: Lorenzo Musetti b. Carlos Alcaraz 2-1 (64 67(6) 64)

2023 – Roland Garros, Round of 16: Carlos Alcaraz b. Lorenzo Musetti 3-0 (63 62 62)

2023 – Pechino, Round of 16: Carlos Alcaraz b. Lorenzo Musetti 2-0 (62 62)

2024 – Miami, Round of 16: Carlos Alcaraz b. Lorenzo Musetti 2-0 (63 63)

2025 – Montecarlo, Finale: Carlos Alcaraz b. Lorenzo Musetti 2-1 (36 61 60)

Quello della semifinale del Roland Garros 2025 il terzo scontro su terra tra i due in questa stagione. A livello Slam, i precedenti si limitato al RG del 2023 che vide vincere lo spagnolo.