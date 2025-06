Napoli, Maggio geloso di Mertens: la bordata sui social e la replica dei tifosi

Mertens diventa cittadino onorario di Napoli ma l'ex compagno Christian Maggio fa partire uno sfogo di invidia sul web che stupisce i tifosi

Dalle ore 13:00 del 6 giugno 2025 Dries Mertens è diventato ufficialmente napoletano. L’ ex attaccante belga, simbolo del Napoli e miglior marcatore della storia del club, ha ricevuto ufficialmente la cittadinanza onoraria della città partenopea. Dopo una cerimonia al Maschio Angioino, tra l’affetto dei tifosi che non hanno mai smesso di considerarlo “uno di loro”, è emerso però un commento sui social di un ex compagno di squadra che ha scatenato una bufera social.

Napoli, amore infinito per ‘Ciro’ Mertens

Il belga Dries Mertens, soprannominato affettuosamente “Ciro” dai napoletani, ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli: 148 gol in 285 presenze, di cui 113 in Serie A. Arrivato nel 2013 sotto la guida di Benitez come esterno d’attacco, fu trasformato da Maurizio Sarri in centravanti, una mossa che rivoluzionò la sua carriera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche se Mertens non ha partecipato direttamente ai trionfi del Napoli nel 2023 e nel 2025, resta uno dei simboli più amati dal popolo azzurro. Il suo addio nell’estate del 2022 fu molto doloroso per i tifosi, commossi da un video di saluto struggente. In quell’occasione, il sindaco Gaetano Manfredi promise che gli avrebbe conferito la cittadinanza onoraria. Una promessa mantenuta non appena il belga è rientrato in città, nella sua casa mai lasciata a Palazzo Donn’Anna, dopo 3 anni al Galatasaray.

Le parole di Mertens durante la celebrazione

Durante l’evento, l’attaccante si è detto profondamente emozionato: “Sono arrivato 12 anni fa per giocare a calcio, ma ho iniziato a vivere come un napoletano e penso che è per quello che alla gente piace come sto dentro la vita. Nostro figlio lo abbiamo chiamato Ciro perché siamo arrivati come dei bambini qua e siamo diventati adulti. La gente qua ci ha fatto capire come si deve vivere, come si può essere felici con poco. E mi piace.”

Mertens ha poi aggiunto: “Napoli è casa mia. Giuro che sono tornato da Istanbul e la prima cosa che ho fatto è stata aprire il terrazzo per la vista che abbiamo. Questi sono tutte le mattine i miei momenti preferiti, poi con la società diventare capocannoniere per me è stato un onore, come oggi. Sei il calciatore che ha fatto più gol per questa società, è una bella cosa”.

Maggio punzecchia: “Forse tra 100 anni la daranno anche a me”

Non tutti, però, hanno accolto con entusiasmo la notizia. Christian Maggio, ex capitano del Napoli, ha manifestato la sua amarezza con una frecciatina pubblicata in una delle sue stories su Instagram. Dopo oltre 300 partite con la maglia azzurra in dieci anni di militanza, il suo nome non figura ancora tra i cittadini onorari. Il suo commento su Instagram è stato ironico ma dal tono chiaramente polemico: “Va beh, dai, forse tra 100 anni la daranno anche a me…”.

Chi ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli

Oltre a Mertens e al leggendario Diego Armando Maradona, nel corso degli anni sono stati numerosi i calciatori del Napoli a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Tra questi, tutti i membri della rosa che ha conquistato lo scudetto del 2023, ma anche storici campioni come Ruud Krol, Faustinho Cané, Gokhan Inler e Kalidou Koulibaly.

I tifosi napoletani acclamano anche Maggio sul web

In sostegno dell’ex capitano Christian Maggio arrivano anche moltissimi commenti dei tifosi napoletani: “Christian tu come Dries non hai bisogno di cerimonie pubbliche. Siete napoletani con o senza cittadinanza. Lo dice il popolo ed è questo ciò che conta.”

E ancora: “Tu sei di Napoli superbike e Napoli ti ama e lo ha sempre fatto”. C’è poi chi scrive: “Sei il cuore di Napoli !!!!, la cerimonia di cittadinanza è solo bieca politica, tu sei cittadino dei nostri cuori da che hai messo piede a Napoli!!!!!!! Chi ama non dimentica.”

C’è poi chi ricorda l’ex giocatore del Napoli: “Cristian vengo da Napoli e ho 32 anni, i tuoi tempi me li ricordo bene eri fenomenale non credo mai che il Napoli abbia avuto Terzino migliore di te.” E ancora: “Cittadinanza o no tu sei uno di noi, per te e la tua famiglia abbiamo e proviamo solo AMORE, per noi Napoletani la cittadinanza già c’è l’hai da tanto tempo.”

Non si placano gli animi sul web in sostegno di Maggio: “La cittadinanza onoraria la decide un gruppo di politici, l’amore e la stima per te l’ha decisa il popolo. E a Napoli conta più di una cerimonia.” Ed infine: “Grande Christian Napoli ed i napoletani non ti dimenticheranno mai e spero che riceverai il riconoscimento che meriti.”

Clicca qui per le ultime news sul Napoli