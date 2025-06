F1, Hamilton e il ritiro, la rivelazione: "Vi dico cosa farà" e Leclerc va a nozze, matrimonio in famiglia

Si accavallano le voci e le ipotesi di ritiro di Lewis Hamilton dalla F1 dopo questo inizio di stagione deludente con la Ferrari, la voce del circus fa chiarezza. Intanto Leclerc va a nozze ma per davvero!

La settimana di sosta per la F1 è anche un momento dove il chiacchiericcio viaggia veloce. E le difficoltà della Ferrari e in particolare di Hamilton diventano terreno fertile per ogni tipo di rumors. Come quello circolante riguardo l‘ipotesi di ritiro o di addio a Maranello da parte di Lewis già a fine stagione dopo un anno deludente in rosso. Voci appunto che però trovano poi seguito nel circus virtuale della rete. A fare una rivelazione in tal senso ci ha pensato la “voce” della Formula 1, David Croft. Intanto Charles Leclerc è andato a nozze. Non lui ma il fratello Lorenzo-Tolotta.

Hamilton si ritira? Parla la “voce” della F1

Se Hamilton sia stanco della Ferrari e della F1 non è dato sapere. Resta il fatto che Lewis vive una delle sue stagioni più difficili in F1. Facile quindi che ci siano voci, rumors, fughe di notizie più o meno attendibili, che riguardano la la crisi del campione inglese.

L’ex Mercedes però dopo Barcellona ha mostrato un’aria sconsolata, addirittura addossandosi le colpe della brutta gara anche vedendo quello che è riuscito a fare Leclerc arrivato sul podio, tanto da arrivare a scusarsi con la giornalista di Sky Sport UK, Rachel Brookes per qualche risposta piccata di troppo. A prendere la parola, è proprio il caso di dirlo su questa cattiva aura che circonda Lewis e che arriva a metterne in dubbio il prosieguo in F1, è David Croft, la voce ufficiale delle telecronache del cirucs, l’alter ego inglese del nostro Carlo Vanzini.

Nel podcast “The F1 Show” il telecronista ha detto: “Molto semplicemente, Lewis sarà ancora qui l’anno prossimo. Non andrà da nessuna parte. Penso che sperassimo tutti in aspetti più positivi, a dire il vero, soprattutto dopo la Cina, quando è sembrato ancora una volta un campione del mondo – ha ammesso Croft – Proviamo a dargli un po’ di speranza. La prossima gara sarà cruciale per Lewis, perché il Canada è una pista che ama. È lì che ha ottenuto la sua prima pole e anche la sua prima vittoria. Se dovesse avere un’altra giornata negativa, allora sì che ci sarebbero problemi. Ma lui è l’unico che può ribaltare la situazione”.

Matrimonio per Leclerc, si è sposato il fratello Lorenzo

Sicuramente morale migliore per Charles Leclerc che tra Monaco e Barcellona ha festeggiato per ben due volte il podio. Il pilota monegasco ne ha approfittato di questa settimana di sosta per godersi la famiglia. Anzi per festeggiare in presenza un lieto evento. Si è infatti sposato uno dei fratelli di Charles, Lorenzo Tolotta-Leclerc.

Lorenzo è il fratello più grande dei Leclerc, Charles e Arthur. E’ figlio di una precedente relazione della mamma di Charles prima che si unisse a Hervè il padre dell’attuale pilota della Ferrari. Anche Lorenzo, come i due fratelli più piccoli ha la passione per le corse, è stato pilota ma ha appeso la tuta e il casco al chiodo per dedicarsi al lavoro. E ora anche alla famiglia avendo sposato la dottoressa Charlotte Di Pietro.

Diverse clip condivise su Instagram sia da Arthur Leclerc che dalla fidanzata di Charles, Alexandra Saint-Mleux hanno catturato le scene gioiose del matrimonio, tra cerimonia e festeggiamenti. Arthur e Charles erano entrambi vestiti in abiti coordinati, è probabile che siano stati testimoni di nozze.