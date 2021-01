Real Madrid, tensione tra Ramos e Florentino Perez

Si complica sempre di più la trattiva per il rinnovo di Sergio Ramos al Real Madrid. Secondo “El Chiringuito” ci sarebbe stata una accesa discussione nel corso dell’ultimo incontro con Florentino Perez.

Il 34enne spagnolo non sarebbe proponso ad accettare la proposta dei Blancos che non prevede ritocchi all’ingaggio e addirittura Ramos avrebbe parlato dell’offerta del PSG manifestando così le sue intenzioni che non avrebbero suscitato alcuna reazione nel numero uno spagnolo. Perez sarebbe fermissimo sulle sue posizioni.

