Red Bull, Perez si nasconde: "Siamo con Ferrari e Aston Martin"

Il pilota messicano: "Dobbiamo lavorare sul giro secco"

03-03-2023 20:34

Il pilota della Red Bull Sergio Perez è stato tra i protagonisti del venerdì di prove libere in Bahrain, dove non ha sfigurato rispetto a Max Verstappen e sarà uno dei favoriti per la pole di sabato.

“Abbiamo esplorato un po’ la macchina e in generale abbiamo una buona idea su come impostare il set-up per domani. È stato piuttosto complicato in pista, la temperatura dalla mattina al pomeriggio cambia parecchio, quindi l’unica sessione rappresentativa è stata questa sera”, sono le parole riportate dal sito ufficiale della Red Bull.

“Abbiamo lavoro da fare sul giro secco e questo dovrebbe automaticamente metterci in una forma migliore per il passo gara – ha continuato il messicano -. Abbiamo una buona idea su come impostare il set-up per domani. Penso che tutti siamo vicini al vertice, sicuramente Aston Martin e Ferrari sembrano forti, e penso che dipenderà da chi metterà insieme il miglior giro in qualifica e chi avrà il miglior ritmo di gara”.