Reggiana, Andrea Cinciarini "Sabato saremo pronti per vincere"

27-09-2022 11:16

Peccato per le ultime due sconfitte in preseason maturate contro Trento e Varese. Qualcuno a Reggio Emilia ha storto il naso, ma ci pensa capitan Andrea Cinciarini, sulle colonne del Resto del Carlino a rilanciare positivamente tutto l’ambiente biancorosso.

La squadra nel frattempo si sta allenando bene verso la prima gara d’esordio in Serie A: sabato Reggio Emilia è chiamata alla trasferta di Treviso.

Queste le parole del capitano dei biancorossi alla vigilia della nuova stagione: “Sicuramente si poteva finire meglio questa preseason, ma l’importante è capire gli errori commessi in campo e lavorare duramente questa settimana in palestra. Sabato saremo pronti a scendere in campo per prenderci la prima vittoria in campionato: andiamo ragazzi!”