Reggiana, Caja: “Oggi Cinciarini è il miglior play del campionato"

22-11-2021 11:31

Ottima vittoria casalinga della Reggiana che batte Brescia. Dopo tre stop consecutivi, gli emiliani hanno la meglio sui lombardi superandoli anche in classifica.

È un coach Caja estremamente soddisfatto quello che si presenta davanti ai microfoni dopo il largo successo sulla Germani Brescia.

“Ci tenevamo a vincere perché dopo questi primi tre mesi di lavoro ce lo meritavamo e i ragazzi sono stati tutti eccellenti. Abbiamo avuto un po’ di assenze e un po’ di sfortuna nell’ultimo periodo, però va bene così. Non l’avevo mai fatto prima – continua il coach ­- ma ci tengo: voglio ringraziare il club che è riuscito a prendere Cinciarini che oggi vale di più del migliore americano: per tutto quello che fa per come lo fa, oggi è il miglior playmaker del campionato”.

Ecco la chiave della vittoria secondo il coach: “Abbiamo avuto un ottimo impatto difensivo – continua il tecnico -­ Diouf è stato nettamente migliore di Hopkins per quello che doveva fare sotto l’aspetto difensivo. Siamo sulla strada giusta. Johnson? Ci ha tolto le castagne dal fuoco anche in Israele che si è poi rivelata la partita chiave. Diciamo che pur con i suoi limiti, perché è uno che va un po’ stimolato, sa quanto lo consideri importante e sa che mi posso permettere certe cose con lui. Anche Thompson ha fatto una partita di buonissimo livello ed è sempre stato presente: ce n’era bisogno perché Candi è stato limitato dai falli e non ha praticamente giocato”.

