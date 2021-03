Reggio Emilia: esonerato Antimo Martino

La notizia era nell’aria già da ieri dopo il ko casalingo contro Trieste. Proprio il match perso contro i veneti è risultato fatale a coach Martino e e il suo assistente Alessandro Lotesoriere che da questa mattina, non sono più gli allenatori dell’Unahotels Reggio Emilia.

La sconfitta maturata ieri è l’ultima di una lunga serie di ko per la squadra emiliana. Infatti, i biancorossi non vincono in campionato dal 23 gennaio (in quell’occasione avevano sconfitto in casa l’Aquila Basket Trento).

Martino e Lotesoriere lasciano il club con uno score di 7-14 e ricoprendo il quattordicesimo posto in classifica, l’ultimo valido per la salvezza. Chi al loro posto? I nomi caldi sul taccuino della dirigenza sono quelli di Attilio Caja e Andrea Mazzon. Il primo, come riportato dal Resto del Carlino, sembra in leggero vantaggio sul secondo, ma la scelta è ancora apertissima. Caja aveva svolto la preparazione atletica con l’Openjobmetis Varese, salvo poi essere esonerato a causa di dissidi con la squadra, venendo sostituito dall’ex playmaker Massimo Bulleri, alla sua prima esperienza da capo-allenatore.

L’ultima stagione di Andrea Mazzon, invece, risale al 2018/2019 sulla panchina del Basket Ravenna. Nell’estate 2018 Mazzon aveva raccolto proprio l’eredità di Antimo Martino, il quale aveva firmato con la Fortitudo Bologna, club che ha riportato in Serie A dopo dieci anni.

Al momento però la panchina verrà affidata a coach Federico Fucà, alla sua prima esperienza da capo allenatore in Serie A. Verrà coadiuvato da coach Andrea Menozzi, attuale responsabile del settore giovanile di Reggio Emilia.

