Renate già in crisi: Parravicini si è dimesso

È durata poco più di due mesi l’avventura di Francesco Parravicini sulla panchina del Renate.

L’ex centrocampista di Palermo e Parma era stato scelto a giugno per sostituire Aimo Diana passato alla Reggiana, ma il pessimo inizio di stagione delle Pantere ha spinto l’ex allenatore della Pro Sesto a rassegnare le dimissioni dopo appena due partite ufficiali.

La notizia è stata ufficializzata dal club attraverso una nota ufficiale:

“La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna informa che mister Francesco Parravicini ha rassegnato le proprie inderogabili dimissioni da capo allenatore delle pantere. Il club nerazzurro, dopo un vertice interno, ha deciso di accettare la decisione del tecnico, che desidera ringraziare per l’impegno profuso ed il lavoro svolto durante questo primo scorcio di stagione. A.C. Renate vuole inoltre augurare a mister Parravicini le migliori fortune per il prosieguo di carriera”.

Il Renate ha perso per 3-0 in casa contro il Padova nella prima giornata del girone A di Serie C, dopo essere stato eliminato al primo turno della Coppa Italia di categoria a causa del ko interno per 3-1 contro il neopromosso Seregno.

Nella scorsa stagione il Renate, a lungo in testa alla classifica, è stato eliminato nei quarti di finale dei playoff promozione dallo stesso Padova.

OMNISPORT | 30-08-2021 10:45