Retroscena Ravezzani: Giocatori Milan chiesero un altro tecnico

E’ davvero Stefano Pioli l’allenatore giusto per guarire questo Milan? Se i tifosi erano scettici prima che arrivasse l’ex Inter, Lazio e Bologna ora le perplessità sono aumentate dopo aver visto la squadra continuare a sbandare. La sconfitta con la Lazio ha certificato che la zona-coppe è un miraggio irraggiungibile e un po’ tutti consigliano più che altro di guardarsi le spalle, per non essere invischiati nella lotta per non retrocedere.

LA SCELTA – Si ricorderà che prima di arrivare a Pioli il Milan aveva cercato di convincere Spalletti, senza riuscirci, ma Fabio Ravezzani rivela un altro retroscena di quei giorni caldi con la società alla ricerca dell’erede di Giampaolo.

IL TWEET – Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter: “Il retroscena è decisamente clamoroso: nel momento in cui il Milan era alle prese con la scelta del nuovo allenatore dopo l’esonero di Giampaolo, Romagnoli ha fatto presente a Maldini che la squadra avrebbe gradito il ritorno di Gattuso. Inascoltato”.

LE REAZIONI – Arrivano reazioni piccate: “Clamorosissimo che un difensore chieda il mister con cui ha giocato la miglior stagione , e clamorosissimo che una società scelga con la propria testa (giusta o sbagliata sia la scelta) al posto che lasciare le decisioni in mano ad uno spogliatoio da tutti (voi) descritto di inesperti”.

GLI SCETTICI – Molti credono che comunque il Gattuso-2 non ci sarebbe stato:.”. che essendo furbo non sarebbe mai tornato” o anche: “E Gattuso rispose, con Maldini non torno”.

PRO E CONTRO – C’è chi difende le scelte del club: “Con tutto il bene che vogliamo a Gattuso però è giusto che sia la società a decidere il nuovo allenatore” e chi le attacca: “Direttore è Maldini il vero problema del Milan. Sennò Gattuso e Leonardo non avrebbero abbandonato il progetto a fine stagione”.

LE REPLICHE – Fioccano i commenti sui social: “Non è detto che non succeda… basta vedere il calendario del Milan x capire che Pioli rischia di non mangiare il panettone, soprattutto se i rossoneri verranno risucchiati nella lotta x non retrocedere…” ma anche: “Certo ora il problema è Pioli e Maldini che non ascolta Romagnoli., figuriamoci cosa avrebbe detto se l’ avesse fatto invece…..che la società è senza p… e non porta avanti le proprie idee”.

CONTRARI – Infine c’è chi è stufo di sentire elogi a Gattuso: “Da tempo ormai è in atto la beatificazione di Gattuso. +7 sull’Atalanta a 10 dieci giornate dalla fine + scontro diretto prima del derby, con una squadra più forte di questa, e con Roma e Lazio out, non arriva quarto. Ma ha fatto miracoli eh”.

