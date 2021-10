Reyer, Casarini analizza la crisi: "Ci manca l'amalgama"

28-10-2021 10:17

La brutta sconfitta in EuroCup contro Bursaspor ha aperto un fronte di riflessione in casa Reyer Venezia. La squadra di De Raffaele sta vivendo un inizio di stagione difficile, con troppi alti e bassi all’interno delle stesse partite e con troppe sconfitte.

Ad analizzare la situazione è stato il presidente Federico Casarin, intervistato da ‘Il Gazzettino’: “È difficile dare una spiegazione perché per tre quarti di partita avevamo espresso un buon gioco, poi negli ultimi dieci minuti c’è stato un crollo, sia in attacco che in difesa”.

Secondo Casarin le difficoltà erano in parte previste: “Già contro Pesaro avevamo subito uno di questi blackout, ma eravamo riusciti a recuperare. Dobbiamo lavorare su questo, ci manca continuità nell’arco della partita e penso che il problema sia legato all’assenza di amalgama tra vecchi e nuovi. Sapevamo di andare incontro a questo rischio dopo aver cambiato tanto”.

Infine un ringraziamento alla società e in particolare al patron Luigi Brugnaro: “Anche in passato abbiamo vissuto momenti difficili. Ne usciremo, la vicinanza della proprietà è molto importante”.

