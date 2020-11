Reyer, i positivi salgono a undici

Umana Reyer Venezia-Allianz Pallacanestro Trieste, sfida in programma per la serata di sabato alle 20 per la serie A maschile di basket è molto più che a rischio rinvio.

La società veneta ha comunicato che i risultati degli ultimi test, arrivati in mattinata, hanno fatto emergere ulteriori nuove positività all’interno del gruppo squadra facendo salire a 11 i positivi al Covid-19. Le attività di squadra continuano ad essere sospese e i soggetti in isolamento fiduciario.

OMNISPORT | 13-11-2020 12:38