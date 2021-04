Rinascita Italia, anche il Ranking FIFA ci premia

La Nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini sta vivendo un periodo di vera e propria rinascita. Nonostante il focolaio di Covid-19 che ha abbattuto sulla Serie A, i segnali lanciati dalla rappresentativa azzurra negli ultimi due anni sono molto più che incoraggianti.

Il percorso netto nelle qualificazioni europee, le Final Four di Nations League raggiunte e il buon inizio nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar sono un segnale dell’ottimo lavoro svolto da Roberto Mancini. Dopo le 3 gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, infatti, la striscia di risultati utili consecutivi del Mancio è arrivata a 25 partite, esattamente come Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006. Ora manca davvero poco per raggiungere il record di Vittorio Pozzo, capace tra il 1935 e il 1939 di raggiungere i 30 risultati utili consecutivi.

I risultati sono frutto di un gruppo coeso in cui tutti sono riusciti finora a esprimere il proprio 100%. Pertanto, con gli ultimi successi contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, l’Italia ha fatto un balzo in avanti di tre posizioni nel ranking FIFA, raggiungendo il 7° posto e superando Argentina, Uruguay e Messico, penalizzate anche dalla mancata disputa delle partite di qualificazione ai Mondiali 2022 a causa del Coronavirus.

Le prime 3 posizioni sono occupate da Belgio, Francia e Brasile.

OMNISPORT | 07-04-2021 13:56