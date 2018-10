Rissa Lakers-Rockets, mano pesante con Ingram

L'NBA ha usato la mano pesante in relazione alla maxi rissa andata in scena, allo Staples Center, tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets. Ben quattro gare di stop per Ingram, per il pugno rifilato a Paul, asso dei Rockets, e per aver causato la rissa (con una spinta ai danni di Harden).

Pagano tanto anche il play Rondo, fermato per tre gare, e lo stesso Paul (due turni di squalifica per aver "acceso" la miccia, infilando un dito nell'occhio dell'ex Boston Rondo). Nessuno dei tre, come riportato dalla stessa NBA, è stato multato.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 09:30