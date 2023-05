Roglic: “Tour? Adesso non lo so, ma mai dire mai”

Il vincitore del Giro deve ancora stabilire i programmi futuri. Ora spazio alla famiglia

29-05-2023 12:52

Dopo il successo rosa il futuro di Primoz Roglic è ancora tutto da decidere. “Devo parlare con mia moglie. Lei mi è mancata, io le sono mancato. Ho sacrificato tante settimane per poter tornare al livello in cui sono ora. Alla fine, il ciclismo è parte della mia vita e voglio ridare alla gente ciò che posso, essere una speranza, essere un esempio di chi combatte sempre per rovesciare i problemi e non arrendersi mai. Ma ho anche una famiglia, ho anche una vita. Poi vedremo quali sono le sfide che la vita mi presenterà” dichiara a Luca Gialanella della Gazzetta dello Sport. E così resta incerta anche la sua partecipazione al Tour de France. “Adesso non lo so, ma mai dire mai. Prima di tutto godiamocela, voglio fare un po’ di vacanza, e poi vediamo. Non voglio stressarmi”.