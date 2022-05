Roland Garros 2022: Martina Trevisan a caccia di un altro quarto di finale

29-05-2022 09:11

Al Roland Garros è il giorno di Martina Trevisan, che a distanza, di fatto, di poco più di un anno e mezzo è tornata negli ottavi di finale sulla terra battuta parigina. Allora si spinse addirittura fino ai quarti battendo l’olandese Kiki Bertens e arrendendosi solamente alla dominatrice di quel torneo nonché attuale dominatrice del tennis mondiale, Iga Swiatek. Si disse che quell’exploit, per l’allora 26enne fiorentina, era stato un caso perché arrivato in condizioni particolari, e cioè in autunno e con alcuni forfait a causa della pandemia di Covid-19. Quest’anno invece è stato tutto regolare, oltretutto Martina è in grande fiducia per la vittoria nel suo primo torneo nel circuito maggiore WTA a Rabat.

Insomma, la 28enne toscana, che ha avuto una carriera romanzesca (dal 2009 al 2014 non giocò per numerosi problemi personali per poi piano piano tornare ad alti livelli), è pronta a stupire ancora. Oggi, lei che è la numero 59 del mondo ma che è già virtualmente al numero 45, incontrerà la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, con le quali non si è mai incontrata in carriera, e poi eventualmente nei quarti di finale avrà un ostacolo molto duro, ossia la vincente tra la canadese Leylah Fernandez, finalista agli ultimo US Open, e la statunitense Amanda Anisimova, semifinalista a Parigi tre anni fa.