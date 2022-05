Roland Garros 2022: Swiatek inarrestabile, Jeanjean stop

28-05-2022 14:52

Non sembra conoscere ostacoli la marcia di Iga Swiatek. La polacca, numero 1 del mondo dopo il ritiro di Ashleigh Barty e già vincitrice in stagione di cinque tornei, tra i quali Miami, Indian Wells e Roma, è approdata in carrozza agli ottavi di finale del Roland Garros 2022 conquistando la 31ª vittoria consecutiva.

La montenegrina Danka Kovinic è stata spazzata via in 91 minuti con un eloquente 6-3, 7-5.

Si ferma invece la corsa di Léolia Jeanjean: la francese, che partecipa allo Slam parigino grazie a una wild card, non è riuscita a bissare l’impresa del secondo turno contro Karolina Pliskova ed è stata sconfitta in due set dalla rediviva Irina-Camelia Begu, che a 32 anni eguaglia così il miglior piazzamento in uno Slam, ottenuto proprio al Roland Garros nel 2016. La rumena si è imposta per 6-1, 6-4.