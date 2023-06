Roland Garros, Alcaraz raggiunge Djokovic in semifinale

Lo spagnolo batte il greco Tsitsipas in tre set ai quarti e ora affronterà il serbo per un posto in finale a Parigi.

06-06-2023 22:44

Dopo il successo in quattro set di Novak Djokovic nei confronti di Karen Khachanov, è arrivata la vittoria anche per Carlos Alcaraz ai quarti di finale del Roland Garros 2023. Il tennista spagnolo è stato ancora più convincente, dato che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas in tre set dopo due ore e 12 minuti di gioco.

6-2, 6-1, 7-6 il punteggio in favore del numero uno del mondo che ha lasciato davvero poco scampo al tennista numero cinque del ranking ATP. Una partita dominata dall’inizio alla fine, salvo qualche incertezza negli ultimi e decisivi giochi. Nel primo set subito un break al terzo game per Alcaraz e poi un altro al settimo per chiudere il parziale 6-2.

Nel secondo set tre break da parte del giovane fenomeno spagnolo, che ha lasciato solo il terzo game al greco chiudendo il parziale 6-1. Infine, il terzo sembrava seguire lo stesso canovaccio degli altri set con un break subito nel secondo gioco. Poi però Tsitsipas si è preso tre game di fila per provare a riaprire la sfida e ha allungato il set fino al tie-break, ma lì Alcaraz ha chiuso 7-6 e si è portato così la vittoria del match a casa.

Adesso per Alcaraz ci sarà una super semifinale contro Djokovic. Una finale anticipata che invece metterà in palio un posto nell’ultimo atto dello Slam parigino. Dall’altra parte del tabellone spazio agli altri due quarti in programma mercoledì: il derby nordico fra Holger Rune e Casper Ruud, così come la sfida tra Alexander Zverev e Tomas Martin Etcheverry.