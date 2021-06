Roland Garros, Martina Trevisan si ferma al 2° turno

Non c’è gloria quest’anno al Roland Garros per Martina Trevisan. La fiorentina, giunta fino ai quarti di finale nell’edizione 2020 dello slam parigino, questa volta si ferma al secondo turno cedendo il passo a una più fredda Sorana Cirstea.

Nel primo set, dopo il break e contro-break del quinto e sesto game, l’azzurra classe 1993 scivola nel decimo gioco perdendo il servizio che le avrebbe consentito di allungare il parziale. Incassato il 6-4, la Trevisan però reagisce e, al termine di un secondo set folle caratterizzato da ben sei break, riporta in parità la contesa chiudendo 6-3.

Il terzo e decisivo set segue da vicino, almeno inizialmente, il copione di quello precedente: le due riali si strappano vicendevolmente la battuta arrivando fino al 4-4, momento in cui è di nuovo la Trevisan a perdere il proprio servizio permettendo alla Cirstea di andare a chiudere la pratica sul 6-4.

Grande rammarico, dunque, per la giocatrice italiana che ora proseguirà la sua avventura nella Villa Lumiere provando a far meglio in doppio con la croata Krunic.

OMNISPORT | 02-06-2021 14:14