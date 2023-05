Roland Garros, Musetti: “Alla vigilia non sono stato bene”

L'azzurro ha passato il primo turno a Parigi, pur non avendo buone sensazioni fisiche il giorno prima dell'esordio

29-05-2023 10:47

Un 3-0 abbastanza netto quello ottenuto da Lorenzo Musetti al debutto al Roland Garros. Battuto lo svedese Mikael Ymer, numero 56 del ranking, per 7-5, 6-2, 6-4. Eppure il toscano ha rischiato di affrontare la partita non al meglio: “Sono contento di come ho giocato, anche perché ieri ho avuto una giornata difficile, non sono stato bene, ho avuto problemi di stomaco che sono durati tutto il giorno e non mi sono potuto allenare e non ho potuto idratarmi o alimentarmi al meglio“ le parole del carrarino a Ubitennis.

Sulla partita, il numero 18 italiano spiega: “Mikael è un avversario molto ostico in queste condizioni abbastanza lente, abbiamo visto tutti che le palline si usurano facilmente. Sono stato bravo nei momenti importanti, ho capito meglio come giocare e tatticamente il match è diventato più facile. È stata comunque una partita molto fisica, diverse volte siamo andati tutti e due un po’ sott’acqua, per cui è stata una bella prestazione sia a livello fisico sia a livello tecnico“.

Il prossimo rivale di Musetti sarà il russo Alexander Shevchenko, negli ottavi ci potrebbe essere addirittura lo scoglio Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo. “Questo torneo è importante per me, il primo Slam dell’anno non è andato come speravo, poi c’è stato un periodo difficile per me. Adesso sicuramente queste ultime settimane, quelle sulla terra, sono state migliori, quindi mi sento pronto a ricalcare i passi di due anni fa, anche se il tabellone è difficile, ma per arrivare avanti in questi tornei bisogna essere preparati a battere chiunque“.

Superato il problema fisico, insomma, Musetti pare non avere paura di nulla: “Queste condizioni di gioco mi piacciono, forse sono quelle nelle quali posso esprimere il mio tennis. È ovvio che c’è un dispendio di energie maggiore, gli scambi durano di più“.