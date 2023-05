Roland Garros, oggi in campo Swiatek e Medvedev

Terza giornata dello slam parigino

30-05-2023 09:48

Terza giornata al Roland Garros con tanti ben match soprattutto al femminile.

Subito in campo, sul Philippe Chatrier l’azzurra Lucia Bronzetti chiamata all’ostica sfida contro la tunisina numero 7 al Mondo Ons Jabeur. Segue il vincitore degli internazionali di Roma Daniil Medvedev che se la vedrà con il brasiliano Seyboth Wild, proveniente dalle qualificazioni.

Poi in campo la numero uno al Mondo, Iga Swiatek che dovrebbe aver recuperato dai problemi fisici e che affronterà la spagnola Bucsa. Chiude il programma, sul campo principale, il francese Gael Monfils contro l’argentino Sebastian Baez.

Sul Suzanne Lenglen occhio al finalista dello scorso anno, il norvegese Casper Ruud che affronta lo svedese Elias Ymer. A seguire la finalista al femminile del 2022, Coco Gauff con Masarova.

In campo poi la vincitrice di Roma, Elena Rybakina contro Brenda Fruhvirtova). Infine spazio al derby francese tra Gasquet e Rinderknech. Sul Simonne Mathieu debutto per Zverev contro Harris e per Rune contro l’americano Eubanks.

In chiave italiana si rivede Fognini, ma in doppio con Bolelli, contro Kokkinakis/Struff. Poi Andrea Vavassori sfiderà il serbo Kecmanovic, Giulio Zeppieri se la vedrà con Bublik. Ultima, ma non per importanza, Jasmine Paolini contrapposta alla romena Cirstea.