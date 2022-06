Roland Garros 2022: Ruud primo norvegese in semifinale in uno Slam

02-06-2022 08:45

Era già stato il primo norvegese ad arrivare nei quarti di finale in un torneo del Grande Slam, ora lo sarà anche per quanto riguarda le semifinali di un Major. Casper Ruud, 23enne nativo di Baerum numero 8 del mondo, ha battuto in quattro set col punteggio di 6-1 4-6 7-6 6-3 in tre ore e un quarto il 19enne rampante danese Holger Rune, numero 40, in un match che, come quello tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, si è concluso in piena notte. Ruud ora affronterà il croato Marin Cilic, che ha già battuto due volte su due in carriera, una in due set sulla terra rossa di Roma e una in tre set l’anno scorso sul cemento di Montreal.

Il primo set viene nettamente dominato da Ruud che poi va anche avanti 3-2 e servizio nel secondo ma qui la partita gira perché perde quattro dei cinque successivi game e il conto dei set torna in parità. Due break, uno per parte, nel terzo set, nel settimo (a favore sempre di Ruud) e ottavo game, poi si va al tie-break nel quale il norvegese prende il largo vincendo gli ultimi cinque punti. Infine nel quarto set il break decisivo arriva nell’ottavo gioco e in quello successivo Ruud chiude al secondo match point: se il norge dovesse battere anche Cilic salirebbe al numero 6 del mondo, suo miglior ranking, altrimenti lunedì guadagnerebbe comunque una posizione, issandosi al numero 7.