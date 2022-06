Roland Garros, Ruud sulla finale con Nadal: “La più grande sfida esistente in questo sport”

04-06-2022 13:05

Casper Ruud sta letteralmente scrivendo in questi ultimi giorni la storia del tennis norvegese. Mai infatti nessun rappresentante del paese scandinavo era arrivato ad avere la possibilità di vincere un torneo dello Slam, scenario questo che, vista la presenza in finale di Rafael Nadal, sarà però decisamente arduo da concretizzare.

“Affrontarlo nell’ultimo atto a Parigi è la più grande sfida esistente in questo sport” ha dichiarato Ruud in conferenza stampa.

“Ha vinto tutte le finali che ha disputato qui e questo dimostra quanto sia quasi impossibile batterlo ma ci proverò, esattamente come hanno fatto gli altri 13 tennisti prima di me. Cercherò solo di divertirmi, essendo consapevole che dovrò giocare degli scambi incredibili per poter pensare di avere delle possibilità”.

Contrariamente allo spagnolo, il nativo di Oslo non avrà su di sé il peso e la pressione del dover vincere a tutti costi, un fattore questo che potrebbe aiutarlo nel sovvertire i pronostici della vigilia

“A differenza dei match precedenti non sarò io il favorito e ciò potrebbe aiutarmi. Certo, come già detto, so anche che dovrò giocare al mio meglio perché Rafa è il miglior giocatore di sempre sulla terra battuta e per me anche in generale”.

In palio per Ruud, in ogni caso, ci sarà l’opportunità di scrivere un’incredibile pagina di storia dello sport norvegese.

“Ciò mi rende molto orgoglioso e spero possa essere importante per il mio Paese. Nel golf Viktor Hovland ha ottenuto grandi risultati ed ora tutti in Norvegia vogliono giocare a quello sport, se riuscissi a fare lo stesso nel tennis sarei molto felice”.