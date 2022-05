Roland Garros, Zverev in semifinale: Alcaraz ko dopo tre ore

31-05-2022 20:34

Una delle prime sorprese di questo Roland Garros 2022. Sul centrale di Parigi, il tedesco Alexander Zverev raggiunge le semifinali del secondo slam stagionale grazie al successo contro il favorito e preferito del pubblico Carlos Alcaraz, giovane spagnolo che sta distruggendo tutto in questa stagione.

Zverev vince col punteggio di 6-4 6-4 4-6 in più di tre ore di gioco. Adesso, per Zverev ci sarà una durissima semifinale col vincente della finale anticipata di questa sera tra il Re del Roland Garros Rafa Nadal e il campione in carica Nole Djokovic.