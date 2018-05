Roma, Di Francesco operato a Tione

L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha scelto nuovamente l’Ospedale di Tione per sottoporsi a un intervento di protesi all’anca. Ricoverato martedì 29 e operato mercoledì 30 secondo il più moderno protocollo Fast Track, l’ex calciatore si era già rivolto nel 2016 a questa struttura di eccellenza nell’Ortopedia per operarsi all’altra anca. Come la precedente operazione, anche questa è stata effettuata dal dottor Luigi Umberto Romano, direttore del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Tione, nella Provincia Autonoma di Trento. Per il Tecnico, si tratta di un appuntamento da tempo programmato.

A poche ore dall’intervento, Di Francesco sta bene e ha già iniziato a muoversi con le stampelle. Il decorso procede quindi regolarmente. “L’intervento è stato eseguito con successo secondo il protocollo Fast Track – spiega l’ortopedico – che, grazie a una attenta preparazione del paziente nel periodo precedente all’intervento e a tecniche chirurgiche mininvasive, permette di ridurre i tempi di ricovero e recupero. L’allenatore della Roma era già preparato, visto che era stato operato per impianto di protesi all’altra anca con lo stesso protocollo – continua il dottor Romano. – Tuttavia, in pazienti che necessitano di intervento di protesi, valutare forma fisica, muscolatura e stile di vita prima di programmare l’intervento, è una fase importante del protocollo fast track per ridurre al minimo ed evitare complicazioni dopo l’intervento. Questo – conclude l’ortopedico e direttore del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Tione – permette di tornare a condurre una vita piena e attiva, anche da sportivi professionisti di alto livello. L’allenatore della Roma sarà pronto a riprendere gli impegni sportivi – assicura il dottor Luigi Umberto Romano – in ottima forma e performance fisica, senza limitazioni al movimento”.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 14:05