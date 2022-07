Roma, Matic: "Dybala porta qualità, gli lascio la 21 con piacere"

22-07-2022 16:13

Dopo l’arrivo di Dybala alla Roma, Matic non ha dubbi: “Porterà qualità extra che sarà necessaria per ottenere risultati in futuro. So quanto può essere pericoloso, è il profilo giusto per noi perché può giocare anche da seconda punta oltre che da trequartista. Mi ricorda Mata al massimo dello splendore”.

Matic non ha avuto problemi a lasciare la maglia numero 21 a Dybala: “Me lo aveva già accennato la società. Poi quando è arrivato qui me lo ha chiesto lui e gli ho detto che non c’erano problemi. La maglia numero 8 è quasi un inedito per me: l’ho presa una volta soltanto in nazionale”.