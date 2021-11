Romain Grosjean di nuovo operato alla mano sinistra

03-11-2021 16:29

Nuova operazione per Romain Grosjean: il pilota francese è finito sotto i ferri ieri per un trapianto di pelle alla mano sinistra, rimasta ustionata nel rogo della sua Haas nel primo giro del Gran Premio del Bahrein sul circuito del Sakhir il 29 novembre del 2020, quando si schiantò contro le barriere alla terza curva e riuscì a uscire dalla sua monoposto in fiamme in meno di trenta secondi.

Si è trattato di un’operazione consistita in un nuovo innesto cutaneo per migliorare la cicatrice che porta. Grosjean ha dovuto lasciare forzatamente la Formula 1 ma è passato alla Indycar, il campionato americano, nel quale l’anno prossimo gareggerà col team Andretti Autosport. “La mano sarà recuperabile solo al 95%, con alcuni limiti di movimento che comunque non mi impediscono di viverci normalmente”, ha detto nei giorni scorsi Grosjean, aggiungendo che la mano destra “è guarita al 100% e ho solo bisogno di mettere la crema solare quando esco di casa”.

OMNISPORT