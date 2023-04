Romandia, Hayter vince la volata: è leader della generale

Il britannico della Ineos-Grenadiers precede Ayuso e Bardet: "Fondamentale sopravvivere alle salita, la cronometro di domani sarà tosta".

27-04-2023 20:40

Va al britannico Ethan Hayter la volata a La Chaud-de-Fonds: salgono sul podio di giornata Juan Ayuso e Romain Bardet, che migliora il buon piazzamento di ieri. I 162,7 chilometri di oggi consentono all’alfiere della Ineos Grenadiers, scortato alla grande nelle salite da compagni abili a rintuzzare i vari scatti successivi, di prendere la testa della classifica davanti a Tobias Foss e Remi Cavagna.

La nuova maglia gialla spiega qual è stato il segreto del successo: “La seconda metà di tappa è stata difficile, con la Jumbo Visma che si è messa davanti imponendo un gran ritmo sulle salite. Non è stato semplice resistere, è stata una sfida sopravvivere a quelle salite. Sapevo di stare bene, quindi essere riuscito a vincere è una bella sensazione. Bernal e Narvaez hanno fatto benissimo nel finale, ero preoccupato a un certo punto che Jonathan fosse esausto, dovevo essere sicuro che nessuno arrivasse da dietro in rimonta. Domani c’è una cronometro impegnativa, con una salita nel mezzo, ma ci voglio provare: vedremo come va”.

Ordine d’arrivo:

1 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 3:55:20

2 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:00

3 BARDET Romain Team DSM 0:00

4 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla 0:00

5 ONLEY Oscar Team DSM 0:00

6 SWEENY Harry Lotto Dstny 0:00

7 GOOSSENS Kobe Intermarché Circus Wanty 0:00

8 CORT Magnus EF Education EasyPost 0:00

9 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates 0:00

10 SCHULTZ Nick Israel Premier Tech 0:00

Classifica generale:

1 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 08:08:14

2 FOSS Tobias Jumbo Visma 00:06

3 CAVAGNA Rémi Soudal Quick Step (stesso tempo)

4 AYUSO Juan UAE Team Emirates 00:11

5 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla 00:14

6 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 00:15

7 BARDET Romain Team DSM 00:17

8 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers (stesso tempo)

9 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates (stesso tempo)

10 KEPPLINGER Rainer Bahrain Victorious 00:18