Romans Vainsteins, chi è l'ex campione del mondo di ciclismo arrestato all'aeroporto di Bergamo

L'ex campione del mondo di ciclismo su strada è stato arrestato all'aeroporto di Bergamo e portato in carcere per scontare 4 mesi: il motivo e la carriera del campione

E’ tornato ad essere al centro delle cronache, non sportive, per via dell’arresto anticipato da un lancio dell’agenzia ANSA nel primo pomeriggio di lunedì 10 marzo. L’ex ciclista Romans Vainsteins è stato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio, appena atterrato da Riga fermato dalle autorità italiane per via di una pena di quattro mesi inflitta per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L’arresto dell’ex atleta è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Lecco, che hanno accompagnato poi il campione presso il carcere di Bergamo, a termine delle formalità di rito in simili circostanze.

Romans Vainsteins arrestato a Bergamo, perché è in carcere

Vainsteins, per la Procura di Bergamo, dopo la separazione dalla moglie non avrebbe versato gli alimenti alla figlia che con la madre ha continuato a vivere prima in città, poi nella vicina Stezzano, dove il campione si era trasferito all’epoca. A seguito della separazione e della lotta legale scaturita, l’ex ciclista era a processo per violazione degli obblighi di assistenza familiare, dopo la denuncia presentata nel 2012 dalla ex moglie, pure lei di origine lettone.

La madre e la ragazza si erano costituite parte civile con l’avvocato Roberta Barbieri che aveva sostenuto – in opposizione alla tesi difensiva – che gli alimenti dovevano essere corrisposti anche dopo i 18 anni. In totale la figlia aveva reclamato circa 70 mila euro. L’accusa aveva chiesto a quell’epoca una condanna a 4 mesi, senza generiche, la difesa aveva invocato le attenuanti. La sentenza aveva condannato il ciclista a 4 mesi e a 300 euro di multa per violazione degli obblighi di assistenza familiare. “Vainsteins è in Lettonia, ora la difficoltà sarà ottenere l’effettivo risarcimento”, aveva dichiarato l’avvocato Barbieri nel 2018 come riporta L’Eco di Bergamo. Da qui l’arresto a Orio al Serio.

Il clamore scaturito dall’arresto

Nulla toglie che quanto avvenuto sia toccante per via della celebrità dell’ex campione del mondo, che aveva conquistato tantissimi tifosi, in ogni angolo del mondo e anche gli italiani scegliendo di trasferirsi appunto a vivere in Italia, come altri suoi colleghi.

Tanto il clamore destato dall’arresto dell’ex campione per via della notorietà che, ancora oggi, ha il suo nome tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Vainsteins campione del Mondo

Chi è Vainsteins

Vainsteins è nato il 3 marzo 1973 a Talsi, dove si è appassionato presto alle due ruote senza immaginare, forse, di poter diventare il più forte, il campione del mondo. Diventato professionista nel 1998 con la Kross-Selle Italia, si mise subito in luce per le sue caratteristiche da velocista con un’ottima qualità negli sprint di gruppo e in salita, che gli è valsa la riuscita nelle più importanti classiche del ciclismo mondiale.

L’anno di svolta fu il 1999 con cinque vittorie che gli fruttarono l’ingaggio della Vini Caldirola-Sidermec: vinse dieci corse tra cui due tappe alla Tirreno-Adriatico, la sesta tappa del Giro d’Italia con arrivo a Foggia, il titolo nazionale lettone su strada e la Parigi-Bruxelles.

Ottima stagione è stata anche il 2000 con cinque gare vinte, tra cui la Coppa Bernocchi, ma soprattutto l’eccellente riuscita della sua partecipazione ai Mondiali che a Plouay, in Francia, lo incoronarono in volata campione del Mondo superando il polacco Zbigniew Spruch ed il grande favorito Óscar Freire, vincitore uscente.

La vittoria del mondiale gli valse l’ingaggio della Domo-Farm Frites, senza ripetere l’exploit dei Mondiali; riusciì a conquistare il terzo posto nella Parigi-Roubaix 2001. Due anni dopo un nuovo passaggio alla Vini Caldirola-Saunier Duval (ex Tacconi Sport, la squadra frutto della fusione tra la vecchia Vini Caldirola e la Amica Chips-Tacconi Sport) e si aggiudicò una sola gara: era l’avvio della conclusione della sua carriera che si chiuse, definitivamente, nel 2004. Oggi la notiiza del suo arresto, che ha destato così tanto stupore.