Ronaldo “Il Fenomeno” ha il covid: niente Brasile – Serbia

24-11-2022 18:21

Nella serata di giovedì spazio a Brasile -Serbia match valevole per il girone G.

L’esordio di Neymar & co passa, dunque, da una sfida impegnativa, una nazionale che conta, tra gli altri, Vlahovic, Milinkovic Savic e Kostic.

Non potrà , però, vederla da vicino il fenomeno Ronaldo. Il campione del mondo ad Usa ’94 ed in Corea 2002, avrebbe voluto incoraggiare i suoi connazionali da pochi passi, ma il covid lo ha messo ko.

Nelle sue storie Instagram ha affermato: “Ho accusato dei sintomi influenzali ieri notte e ho fatto il tampone, per i prossimi 5 giorni dovrò restare in camera, comunque sto bene, farò parte della “Torcida” anche da qui”.