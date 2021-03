Ronaldo: la fascia gettata a terra, all'asta per beneficenza

Anche ai più forti e ai più bravi capita di perdere la pazienza, soprattutto quando si ha la netta sensazione di avere ragione. E’ quello che è accaduto a Cristiano Ronaldo in Serbia-Portogallo, quando l’arbitro non ha convalido un gol validissimo proprio al portoghese. La reazione di CR7 è stata quella di gettare in terra con violenza la sua fascia da capitano, ma per fortuna, alla fine la fascia di Cristiano Ronaldo avrà un nobile scopo.

Secondo quanto riportato da alcuni siti esteri come ‘Telegraf.rs’ e Sta.si’, un addetto al terreno di gioco l’ha raccolta e ha deciso di utilizzarla per aiutare Gavrilo Djurdjevic, un bimbo di soli 6 mesi affetto da atrofia muscolare spinale. Come? La fascia è uno degli oggetti messi all’asta sul sito Limundo e il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza, appunto per dare una speranza a questo bambino così sfortunato.

OMNISPORT | 30-03-2021 15:33