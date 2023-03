Ronaldo va in bianco, l'Al-Ittihad batte e scavalca l'Al-Nassr

CR7 non riesce ad andare a segno nello scontro diretto

09-03-2023 20:53

Brutta sconfitta per Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr nello scontro diretto con l’Al-Ittihad per la prima posizione in classifica del campionato saudita.

L’Al-Ittihad in un incontro tirato si è imposto per 1-0 grazie ad una rete di Romarinho all’80’: un ko cocente per la formazione di Riyad, che si è vista scavalcare in classifica proprio dai rivali odierni, ora al comando con una lunghezza di vantaggio.

Per Ronaldo solo una grande occasione nel finale di partita, sventata dal portiere avversario. E’ la seconda partita di fila senza gol per il portoghese.