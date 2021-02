Rooney contro il Var: "Ha azzerato le emozioni del calcio"

Wayne Rooney, allenatore del Derby County ed ex leggenda del Manchester United, più volte ha ribadito di non essere favorevole al Var.

Queste le dichiarazioni di Rooney ai tabloid inglesi: “Alcune decisioni del Var in Premier League sono state deludenti. Non è chiaro come i giudici approccino a questa tecnologia. Personalmente, penso che il calcio migliorerà senza Var. Penso sia chiaro che anche senza VAR ogni tanto si rimanga delusi dopo una partita ma dobbiamo avere fiducia negli arbitri. Loro devono svolgere il proprio dovere in campo. Ecco perché penso che senza VAR sarebbe meglio. Anche perché adesso il calcio ora è privo di emozioni a causa del Var”.

OMNISPORT | 16-02-2021 17:50