Roy: "De Ligt a fine stagione andrà via"

Il dirigente dell’Ajax Bryan Roy è sicuro che Matthijs De Ligt lascerà la Juve al termine della stagione: “Penso ancora andrà via alla fine di questa stagione – le parole a TuttoJuve.com -. Giocare per tre anni nella Juventus è sempre una bella storia, l’Italia è il paese migliore in cui poter imparare tutti i segreti del difendere”.

Contro il Milan è rimasto fuori: “Francamente non capisco perché non sia sceso in campo contro il Milan. Bonucci e Chiellini sono due tra i difensori più forti, ma la loro carta di identità parla chiaro. Matthijs deve essere il titolare della Juventus, non c’è altro da dire”.

“Andrà al Barcellona? Ad oggi è difficile, ma non si sa mai nel calcio”.

OMNISPORT | 20-09-2021 22:01